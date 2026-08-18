Esta semana comienza en Elche el desmontaje de la fachada protegida del edificio de Riegos El Progreso

Esta semana está previsto que comiencen en Elche los trabajos de desmontaje de los elementos de la fachada protegida del edificio que fue sede de Riegos El Progreso.

El inmueble está emplazado en pleno centro de la ciudad ilicitana, en la plaza de la Constitución.

El Ayuntamiento ilicitano ha asegurado este martes que el arranque de esa tarea es inminente tras la colocación previa de los andamios que permitirán llevar a cabo esa actuación con la que preservar de manera íntegra los elementos históricos del inmueble a fin de incorporarlos al nuevo edificio municipal que se construirá en la parcela.

El concejal responsable del área municipal de Urbanismo, Francisco Soler, ha señalado que con estos trabajos se ve "la luz al inicio de lo que será un nuevo edificio municipal, que incluirá esta fachada protegida que ahora se desmonta". Una actuación que, ha dicho, "pone solución a un problema de más de una década y que supone un gran beneficio para los ilicitanos".

La actuación va a suponer el desmontaje manual y recuperación de los elementos singulares de la fachada trasera de Riegos El Progreso como el frontón, cornisa, sillares y zócalo, que serán numerados, catalogados y almacenados para así garantizar su posterior reposición y respetar la configuración original del edificio.

Catas arqueológicas

De forma paralela se realizarán las catas arqueológicas y el estudio geotécnico, necesarios para el desarrollo del futuro proyecto.

El futuro inmueble contará con planta baja, cuatro alturas y sótano, una superficie construida cercana a los 1.000 metros cuadrados y estará destinado a albergar oficinas municipales. De esta forma, se podrán reorganizar servicios, reducir el gasto en alquileres y recuperar un edificio emblemático de la ciudad, a la vez que se mantiene su identidad arquitectónica mediante con la conservación de su fachada.

Tras el desmontaje de la fachada y la construcción del nuevo edificio, se recuperarán los dos carriles de circulación de la calle.