El espectáculo ‘Nexus’ pone el sábado la guinda al Moute 2026 de Santa Pola

La plaza de la Glorieta de Santa Pola va a ser el escenario este sábado, día 28 de febrero, del cierre del Festival de Danza Internacional Moute 2026.

El telón lo va a echar el espectáculo ‘Nexus’ de la compañía Zenit Aerial Ballet, que supone la unión entre la danza aérea y la música electrónica en directo, siendo también un encuentro artístico donde el movimiento y el sonido se fusionan en una misma atmósfera.

Será un espectáculo sensorial 360 grados.

Tras ser estrenada en Salamanca, la producción llega por primera vez a la Comunitat Valenciana.

Dirigido artísticamente por Helena Sánchez, Neux es un espectáculo de 45 minutos de duración en los que, con música en directo, las bailarinas están colgadas de un arnés haciendo figuras y coreografía en el aire.

‘Nexus’ cuenta con una percusión intensa, con láseres y efectos visuales que crean una experiencia sensorial envolvente.

El espectáculo comenzará a las 20:00 horas.