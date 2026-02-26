A las 20:00 horas

El espectáculo ‘Nexus’ pone el sábado la guinda al Moute 2026 de Santa Pola

Supone la unión entre la danza aérea y la música electrónica en directo

Onda Cero Elche

Elche |

Momento del espectáculo ‘Nexus’ que llega el sábado a Santa Pola.
Momento del espectáculo ‘Nexus’ que llega el sábado a Santa Pola. | zenitaerialballet.com

La plaza de la Glorieta de Santa Pola va a ser el escenario este sábado, día 28 de febrero, del cierre del Festival de Danza Internacional Moute 2026.

El telón lo va a echar el espectáculo ‘Nexus’ de la compañía Zenit Aerial Ballet, que supone la unión entre la danza aérea y la música electrónica en directo, siendo también un encuentro artístico donde el movimiento y el sonido se fusionan en una misma atmósfera.

Será un espectáculo sensorial 360 grados.

Tras ser estrenada en Salamanca, la producción llega por primera vez a la Comunitat Valenciana.

Dirigido artísticamente por Helena Sánchez, Neux es un espectáculo de 45 minutos de duración en los que, con música en directo, las bailarinas están colgadas de un arnés haciendo figuras y coreografía en el aire.

‘Nexus’ cuenta con una percusión intensa, con láseres y efectos visuales que crean una experiencia sensorial envolvente.

El espectáculo comenzará a las 20:00 horas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer