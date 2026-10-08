El empresario Juan Perán Ramos, Distinción al Mérito Empresarial y Social 2026 de la Generalitat

El pleno del Consell, el gobierno valenciano, ha acordado conceder al empresario de Elche Juan Perán Ramos, fundador de Pikolinos, la Distinción al Mérito Empresarial y Social.

El reconocimiento lo va a recoger este viernes en el acto institucional que tendrá lugar en el Palau de la Generalitat con motivo del 9 d'octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

El gobierno valenciano ha puesto en valor la “determinación, el trabajo y la visión estratégica que han hecho de Pikolinos un referente de calidad y modelo de empresa familiar”.

P, al tiempo que han subrayado que Perán ha consolidado “un profundo legado social” a través de la Fundación que lleva su nombre y el de la firma zapatera que creó, “que canaliza ayudas humanitarias y apoya proyectos solidarios y a colectivos vulnerables”.

Otro de los aspectos que se han valorado para la concesión del reconocimiento es que la Cátedra Juan Perán Ramos de la Empresa Familiar en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche “contribuye al análisis, la investigación y la docencia de la realidad, problemática y perspectivas de la empresa familiar”.

Otras distinciones con vinculación a Elche

En ese acto, entre otros reconocimientos, se van a entregar otros cuyos beneficiarios tienen vinculación con Elche. Así, al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura va a ser reconocida con la Condecoración de la Orden de Jaume I el Conqueridor y el investigador médico Enrique de Madaria Pascual, licenciado en Medicina por la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde es también profesor, va a ser distinguido con la imposición de la Distinción al Mérito Científico.

Respecto a la entidad de regantes, el Consell ha destacado su carácter reivindicativo que “ha permitido defender en el Tribunal Supremo los derechos históricos entre la Vega Baja y el Camp d’Elx, frente a la delimitación cartográfica que había impuesto la planificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura”.

Del científico Enrique de Madaria se ha valorado su excelencia investigadora y su dedicación asistencial para avanzar en la lucha contra la enfermedad.

Además, se ha detallado que lidera ensayos clínicos globales en pancreatología, cuenta con más de 200 artículos publicados en prestigiosas revistas médicas de impacto global como The New England Journal of Medicine y Lancet Gastroenterology & Hepatology, y ha sido presidente de la Asociación Española de Pancreatología y de la Asociación Española de Gastroenterología.