La empatía entre generaciones: la gran revelación de la acción InteligencIA Generacional

El centro comercial L´Aljub, gestionado por CBRE, junto a Cruz Roja Elche han presentado el balance de resultados de su innovadora campaña conjunta ‘InteligencIA" generacional’< span> que se lanzó con motivo del Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones.

La iniciativa ha finalizado cumpliendo el objetivo que es dinamizar el diálogo familiar, concienciar sobre la inclusión social y lograr una enorme visibilidad pública en el municipio. Este original proyecto, ha demostrado que la nostalgia y el humor son las mejores herramientas para conectar a jóvenes, padres y abuelos. La gran revelación del balance ha sido constatar los altos niveles de empatía mutua detectados entre los participantes de distintas edades al enfrentarse a dinámicas comunes tanto físicas como digitales. La excelente acogida de los ilicitanos con esta actividad experimental ha tenido unas métricas de impacto sobresalientes con la participación directa con más de 1.000 test interactivos completados para descubrir el grado de entendimiento entre edades. En el entorno digital, la campaña se ha convertido en un auténtico fenómeno social al conectar con 476.870 personas en redes sociales, acumulando un total de 667.817 impresiones impulsadas principalmente por los vídeos de reacciones a objetos del pasado. El rol activo de los usuarios de las plataformas digitales ha quedado reflejado en las 9.431 interacciones y los 8.849 clicks registrados, lo que ha derivado en 2.058 visitas directas al espacio oficial de la campaña en la web. La campaña, además, ha tenido una gran repercusión en la radio y prensa con un fuerte impacto en toda la provincia de Alicante. Esta cobertura mediática que ha resultado clave para trasladar el debate social fuera del propio centro comercial. Y ha servido para concienciar a toda la ciudadanía sobre problemáticas como la soledad no deseada en mayores o la importancia de fomentar valores inclusivos desde la juventud.

El gerente de L’Aljub, Daniel Párraga, ha valorado muy positivamente la campaña: “Los resultados demuestran que nuestro centro comercial es el lugar idóneo para conectar de manera humana a nuestra comunidad. Haber superado todas las expectativas de participación y visibilidad, tanto en redes como en los medios de comunicación, nos reafirma en nuestra idea de utilizar el potencial de L’Aljub para aportar un valor real y disruptivo a la sociedad ilicitana de la mano de un partner tan extraordinario como Cruz Roja”. Por su parte, Antonio Ramón Guilabert, presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja en Elche, ha manifestado: “Gracias es este proyecto hemos descubierto otro mundo, que es el de la vinculación entre los jóvenes y los mayores. Y se lo tenemos que agradecer a L’Aljub este interés que ha puesto, ya que estamos hablando de un proyecto que se ha hecho en España y de Portugal”. Además ha añadido “nuestra misión es adaptarnos a los nuevos tiempos, pero sin olvidar nuestra esencia: estar cerca de las personas, especialmente de aquellas que más nos necesitan, utilizando cualquier medio, incluida la tecnología, para llegar más y mejor a quienes requieren nuestro apoyo".

Gracias a la colaboración del Centro Comercial L'Aljub, la Asamblea Local de Cruz Roja en Elche ha impulsado un exitoso programa de actividades intergeneracionales destinadas a estrechar lazos entre las personas mayores y los jóvenes más vulnerables de la localidad. Esta iniciativa incluye desde jornadas de cine y merienda conjunta en el propio centro comercial hasta enriquecedoras visitas culturales a museos, espacios donde ambas generaciones intercambian conocimientos y vivencias únicas. Asimismo, el proyecto destaca por sus salidas de carácter histórico y medioambiental, como la reciente ruta pedagógica al Partidor de Candalix y o al Pantano de Elche, a la que se sumará una próxima jornada de convivencia en el campo en el paraje de La Loma. A este calendario de eventos se añade la labor de acogida residencial de la institución, que actualmente fomenta una convivencia diaria, idiomática y multicultural entre por ejemplo: ancianos ucranianos y jóvenes africanos en sus pisos tutelados, demostrando que el apoyo mutuo y el deseo de superación unen a las personas por encima de cualquier barrera de edad o procedencia.

Esta iniciativa se ha realizado bajo el amparo del proyecto ‘Destino" 2030’< span> de L’Aljub, un programa de sostenibilidad y compromiso, basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Cumpliendo esta vez con el objetivo número 10 ‘Reducción de las desigualdades’ en este caso entre diferentes generaciones.