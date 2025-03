El Eldense afronta la recta final a dos puntos de la permanencia

La jornada no ha sido tan mala para el Eldense de José Luis Oltra, a pesar de caer en el Martínez Valero contra el Elche (2-0). La permanencia sigue a tiro de piedra, puesto que el Real Zaragoza no pasó del empate frente al Córdoba en La Romareda en el estreno de Gabi. Los de Elda se quedan a dos puntos de la salvación. El goal-average particular con los aragoneses favorece al cuadro azulgrana, por lo que este fin de semana hay una nueva oportunidad para abandonar el descenso.

Si el Eldense se impone este sábado (14:00 horas) al Burgos, saldría momentáneamente de la zona roja y al Zaragoza sólo le valdría ganar en Santander para no acabar la jornada en descenso. Quedan diez partidos y el cuadro de Oltra está muy vivo. De los treinta puntos en disputa, el Eldense necesita la mitad para alcanzar la cifra mágica de cincuenta puntos. A priori, debe bastar para amarrar la salvación. Dependerá también del desempeño de los rivales implicados en la pelea por la permanencia.

El Castellón tiene sólo cinco puntos más que el Eldense y, además, tienen que medirse entre ellos. Por su parte, el Real Sporting de Gijón tampoco tiene garantizada la permanencia. A pesar de tener una plantilla diseñada para pelear por el playoff, los asturianos están a seis puntos del descenso. Los rojiblancos tienen que pasar todavía por el Nuevo Pepico Amat. Burgos o Eibar tienen ya un colchón bastante importante, mientras que Deportivo de La Coruña, Málaga y Albacete han cogido oxígeno.

Parece que el rival del Eldense será el Zaragoza. Los aragoneses tienen un calendario complicado en las últimas diez jornadas de Liga. Ahora se miden a Racing de Santander y Mirandés de forma consecutiva. También tendrán que jugar frente a Levante, Huesca y Oviedo. Es decir, la mitad de los partidos para los de Gabi serán ante candidatos al ascenso a Primera. El Eldense jugará contra Almería, Racing y Huesca en la recta final. Tanto Zaragoza como Eldense tienen que enfrentarse aún a Racing de Ferrol y Cartagena, equipos condenados al descenso a Primera RFEF.

El objetivo del conjunto azulgrana es hacerse fuerte en casa. Pocos puntos se pueden escapar del Nuevo Pepico Amat en estas últimas diez jornadas. Burgos, Sporting, Córdoba, Málaga y Racing de Santander visitarán al Eldense. A domicilio habrá que medirse a Cartagena, Racing de Ferrol, Almería, Castellón y Huesca. Los de Elda están obligados a mejorar los números, puesto que sólo fueron capaces de sumar nueve puntos en la primera vuelta ante estos diez rivales. Esa cifra sería insuficiente para lograr la salvación.