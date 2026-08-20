Elda trasladará su parque de bomberos a una parcela municipal de más de 14.000 metros cuadrados

Elda ya ha dado el paso definitivo para el traslado del parque de bomberos desde su ubicación actual en el barrio de Numancia, donde ocupaba unas instalaciones con más de 35 años de antigüedad. Con el objetivo de prestar servicio en las mejores condiciones posibles, ya han comenzado los trabajos para la construcción del nuevo Parque Comarcal de Bomberos de Elda.

El nuevo centro se ubicará en un terreno de 14.435 metros cuadrados de titularidad municipal que fue cedido por el Ayuntamiento de Elda a la Diputación de Alicante. Este enclave destaca por su excelente conectividad con acceso directo y próximo a las principales vías de comunicación con el casco urbano de Elda, con el resto de los municipios de la comarca que dependen de este servicio y con el Hospital General Universitario de la ciudad.

Las obras se han iniciado esta semana con los primeros movimientos de tierra y las labores de retirada del asfalto que cubre la parcela sobre la que se levantará esta infraestructura, con un plazo de ejecución de dos años.

El futuro edificio dotará a la comarca de un espacio vanguardista que triplicará la superficie y las dependencias del parque actual, para así albergar más flota de vehículos, mejor equipamiento y zonas adaptadas al trabajo diario del cuerpo de bomberos.

Rubén Alfaro, alcalde de Elda, ha señalado que este traslado facilitará salidas mucho más rápidas, lo que se traducirá en mejores tiempos de respuesta, mayor eficacia en las emergencias y, en definitiva, mayor seguridad para todos los vecinos y vecinas.