Elda ronda los 1.500 comercios y supera la media por cada mil habitantes de la Comunitat y de España

El tejido comercial de Elda ha consolidado su liderazgo al superar la densidad media de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunitat Valenciana. En total el municipio acumula 1.447 locales y establecimientos con actividad, por lo que registra una densidad comercial de 16,80 comercios por cada mil habitantes.

La ciudad, con cerca de 1.500 locales con actividad distribuidos por todo el casco urbano, acumula un 28 % más de densidad media frente al dato de la provincia de Alicante, de un 13,1 de densidad media, y el de la Comunitat Valenciana con un 11,5. Incluso, Elda se posiciona un 46 % por encima del promedio nacional de España, que marca la cifra de densidad media de 10,3.

Este denso tejido comercial se caracteriza por su proximidad y vertebración urbana. Más de 700 establecimientos, casi la mitad, se concentran de forma compacta en los 23 ejes comerciales principales de la cuidad. Además, dentro de la radiografía comercial del municipio destacan sus dos grandes centros de abastos: el Mercado Central y el Mercado de San Francisco de Sales.

La concejala de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Elda, Silvia Ibáñez, ha valorado positivamente estos indicadores, lo que, en palabras de la edil, "es un reflejo de una tradición de proximidad que los ciudadanos respaldan cada día y de un sector minorista que actúa como el verdadero motor económico de nuestros barrios".