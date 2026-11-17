El Casino Eldense acogió en la tarde de este pasado lunes el acto de entrega de los expedientes de reparación personal a dieciocho personas represaliadas de la Guerra Civil y del franquismo.

Rubén Alfaro, alcalde de Elda ha destacado durante su intervención que, con ese reconocimiento, “la democracia salda una deuda moral” con los represaliados recordados, calificando el documento entregado a sus familiares como “mucho más que un expediente administrativo” ya que, incidió, representa “un acto de justicia, de memoria y de reparación”.

Las 18 víctimas del franquismo que han sido homenajeadas las siguientes: Joaquín Albiñana Fuentes, María Belló Pérez, Manuel Bellot Orgilés, Santiago Bernabéu Aguado, Rosario Busquier García, Antonio Gisbert Miró, Manuel Gómez López, José González Vera, José Herrero García, Elías Ibáñez Morcillo, Antonio Juan Busquier, Miguel Justamante González, Vicente Machirán Milla, Francisco Maestre Payá, Antonio Martínez Moya, Antonio Pérez Marhuenda, Juan José Romero Gil y Luis Santos Olcina.

El acto de reconocimiento ha contado con la presencia, entre otras personalidades, de Zoraida Hijosa, directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio de Memoria Democrática.

Este acto se ha enmarcado en la conmemoración del Día de la Memoria Democrática Local, que tuvo lugar ayer, y que ha contado con un extenso programa de actos desarrollados a lo largo del mes de noviembre y en los que han participado los ayuntamientos Elda, Petrer y Monóvar.