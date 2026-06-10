El Ayuntamiento de Elda ofrece becas de hasta 400 euros para el transporte de estudiantes universitarios y de FP.

El Ayuntamiento de Elda ha triplicado este año 2026 el presupuesto destinado a la línea de ayudas al transporte público para estudiantes residentes en la localidad matriculados en centros de enseñanza universitaria o de Formación Profesional.

La dotación económica de la convocatoria de esas ayudas se ha incrementado hasta los 80.000 euros. También se ha aumentado el importe por beneficiario, que va a pasar de los 200 a los 400 euros como máximo.

Las ayudas están destinadas a cofinanciar los gastos derivados de la utilización del transporte público para los desplazamientos habituales a los centros universitarios y de Formación Profesional de los y las estudiantes de Elda, cuyas titulaciones no se puedan cursar en la ciudad.

Silvia Ibañez, concejala de Movilidad en la localidad de la comarca del Medio Vinalopó, ha destacado que el incremento que ha experimentado ese programa de ayudas es muestra del “compromiso del Ayuntamiento de Elda para aportar soluciones a la situación creada con su pasividad por la Generalitat Valenciana, una medida que originó un grave problema para muchas familias eldenses y que, además, ha puesto en peligro que el alumnado pudiese estudiar la opción que había elegido".

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.