Elche-Celta: partido de reencuentros en el Martínez Valero

El Elche-Celta de Vigo de este domingo en el Martínez Valero será un partido de reencuentros. Aleix Febas, Álvaro Núñez y Sergio Carreira volverán al feudo franjiverde en un duelo importante para ambos conjuntos. Los ilicitanos quieren sumar por primera vez en casa y los vigueses necesitan escalar puestos en la tabla.

El recibimiento del Martínez Valero a sus exjugadores apunta a ser bastante diferente en función del futbolista. El que será muy bien recibido es Aleix Febas. El centrocampista fue pieza clave en el ascenso y posterior permanencia del Elche en Primera. Salió en junio tras no renovar su contrato para dar un paso en su carrera y jugar competición europea.

El cariño que le guarda la afición del Elche a Febas se puede ver a través de redes sociales. Son habituales las muestras de afecto hacia el ilerdense. Además, el mediocentro también ha elogiado al club ilicitano y en una entrevista en As aseguró que no celebrará el gol si anotase en el Martínez Valero.

El caso que más 'morbo' genera es el de Álvaro Núñez. Será la primera vez que el lateral vasco visite Elche tras su polémica salida en el pasado mercado invernal. Las formas del exjugador del Amorebieta no gustaron entre la hinchada franjiverde. Abandonó el club dejando una cantidad de dinero importante a escasos meses de finalizar su contrato.

La salida estuvo envuelta de polémica por la pubalgia que padecía Álvaro Núñez. Era un fijo para Sarabia y tenía renovación automática por partidos disputados. Sin embargo, tras el parón navideño ya no pudo participar apenas con el grupo por problemas físicos. Su salida en el último día de mercado fue suplida por Buba Sangaré.

Núñez causó baja en sus primeros partidos en el Celta. Unas semanas después se recuperó para estar a disposición de Claudio Giráldez. Esta temporada ha participado en tres partidos de Liga y en el único de Europa League que ha disputado hasta la fecha el cuadro celeste.

Sergio Carreira es el otro exfranjiverde que regresará al Martínez Valero. Jugó cedido en el Elche en la temporada 2023-2024, con Beccacece en el banquillo tras el descenso. Dejó un buen sabor de boca en la entidad y entre la afición. De hecho, en algún mercado de fichajes ha vuelto a ser deseo del conjunto franjiverde.