Elche-Atlético de Madrid: oportunidad para salir del descenso

Elche y Atlético de Madrid se miden este miércoles en el Martínez Valero en un duelo clave para los franjiverdes. Tras la derrota del Alavés en el Santiago Bernabéu, los de Sarabia abandonarán el descenso siempre que puntúen contra los de Simeone. El cansancio de los rojiblancos y las rotaciones que introducirá el 'Cholo' disparan la ilusión en el Elche.

Sarabia recupera a Héctor Fort tras cuatro meses en el dique seco. A priori, también podrá contar con Marc Aguado, Grady Diangana y Yago de Santiago. No se prevén demasiadas variaciones respecto al once que ganó al Valencia en la última jornada antes del parón.

Los ilicitanos se agarran al fortín del Martínez Valero. Los dos últimos encuentros en casa los cuentan por victorias, por lo que quieren seguir haciéndose fuerte como locales ante el pobre rendimiento a domicilio. Sarabia avisó que solo pensará en el Atlético, a pesar de que en cuatro días habrá que rendir visita al Real Oviedo.

La derrota del Alavés contra el Real Madrid permite al Elche depender de sí mismo para salir de la zona roja. El empate entre Mallorca y Valencia en Son Moix también le favorece, puesto que de ganar le recortaría dos puntos a cada equipo.

Simeone dosificará esfuerzos y ha viajado a Elche con una amplia representación del filial rojiblanco. Rodrigo Mendoza será titular en el centro del campo. El Atleti llega con la moral baja tras la derrota en la final de la Copa del Rey y está pendiente de las semifinales de la Champions contra el Arsenal.

El Martínez Valero registrará una buena entrada, aunque la hora y el día no acompañan. También se espera a aficionados rojiblancos de otros puntos de la provincia.