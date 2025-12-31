Elche vive la Nochevieja con establecimientos de hostelería y ocio nocturno llenos

Las perspectivas de afluencia de público con las que afrontan los locales de ocio y de restauración en Elche la Nochevieja son positivas. Muchos locales han colgado el cartel de ‘completo’ y todos coinciden en que la celebración avanzada de la Nochevieja durante el mediodía y la tarde se está consolidando como un fenómeno que dinamiza mucho la actividad de restaurantes, cafeterías y pubs.

Así nos lo han contado en una entrevista en ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’ tanto Paqui Solves, presidenta de la Plataforma Hostelería Ilicitana como Francisco Linares, presidente de la Asociación Hostelería Elche.

Las dos entidades coinciden en una cosa: los ciudadanos y las ciudadanas salen, pero el consumo medio individual ha descendido. Cifra esa caída respecto a otros años en entre un 20 y un 30 %.