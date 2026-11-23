El Elche ya tiene rival para la segunda ronda de Copa del Rey. El equipo ilicitano se medirá al Cartagena a domicilio. El encuentro ante el conjunto de Primera RFEF se jugará en el estadio Cartagonova. Había posibilidades de que el rival fuese de Segunda RFEF, pero finalmente el cuadro franjiverde se medirá a un equipo de la categoría de bronce.

La eliminatoria se disputará la próxima semana, entre el 1 y el 3 de diciembre. Para los de Anselmi, después de recibir al Atlético de Madrid y antes de visitar a Osasuna. El Elche ha tenido fortuna con el desplazamiento, pues es el más cercano que podía tener en esta ronda.

El Cartagena llega a la cita tras eliminar a la Deportiva Minera, de Segunda RFEF, en un interesante derbi de la Región de Murcia. El Elche, por su parte, solventó la papeleta ante la UD Pinatar de Preferente Autonómica.

El Cartagena está peleando por el playoff de ascenso a Segunda. Este fin se semana ha sido noticia por los retrasos en las nóminas, hecho que los futbolistas del cuadro albinegro hicieron público en un comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles. El Cartagena ganaba este fin de semana al Jaén.