El Misteri d'Elx viaja al centro de Londres con un concierto de la Capella y la Escolanía en la la Iglesia de Santa Etheldreda

El concierto, programado para este viernes 17 en el centro de la capital inglesa, presentará un carácter pedagógico mediante la proyección de imágenes de los momentos más relevantes del Misteri d'Elx, durante el canto de los intérpretes. Al evento, asistirán cerca de 50 cantores de La Festa, tanto de la Escolanía como de la Capella.

La actuación está promovida por el Instituto Cervantes y va a contar con la implicación de la Conselleria de Turismo, que se encargará de financiar el viaje de los cantores a Reino Unido.

Ante los micrófonos del Museo de la Festa, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha explicado que "se trata de un hito histórico, ya que supone algo hermosísimo ver a nuestra fiesta siendo cantada en el centro de una de las capitales de Europa, tal y como ocurrió en la sede de la UNESCO en el año 2001". Además, ha recalcado que el acto "se seguirá con muchísimo cariño y mucha atención desde la ciudad".

Por su parte, el Ayuntamiento de Elche no se muestra del todo partidario de celebrar conciertos escenificados fuera de Elche, ya que, según defiende Ruz, "el Misteri es mucho más que música, es todo, es una basílica, es el mes de agosto".

Sin embargo, en años anteriores, el Misteri d'Elx fue trasladado a plazas y puntos memorables de toda España, como es el caso de Madrid, Valencia o Murcia. Asimismo, internacionalmente, se encuentran registros de conciertos como el representado en la Iglesia Saint-Étienne-du-Mont, en París, el año pasado.

Actualmente, la Junta trabaja para dar a conocer el Misteri, dentro de la propia ciudad de Elche, para continuar con el legado de padres a hijos. También se suma a este objetivo el volver a llevar La Festa a Roma, como ya ocurrió en 2009.