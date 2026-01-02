Elche traslada el campamento de Melchor, Gaspar y Baltasar al centro de congresos y cancela la venta de sillas para la Cabalgata de Reyes del lunes

El Ayuntamiento de Elche ha tomado las primeras decisiones importantes en torno a la celebración este próximo lunes de la Cabalgata de Reyes, que continúa en el aire ante la previsión de lluvias que existe en estos momentos para ese día.

Las dos primeras que se han adoptado son la suspensión de la venta de tiques para el alquiler de sillas para presenciar la Cabalgata de Reyes (estaba previsto que se desarrollará el domingo tanto en la modalidad online como en la presencial) y el traslado del Campamento Real de Melchor, Gaspar y Baltasar al interior del centro de congresos ‘Ciutat d’Elx’.

Ese campamento no será por tanto en el entorno de la Torre Vaillo, que es el espacio que ocupa habitualmente, sino en el centro de congresos. Allí, los niños van a tener la posibilidad de visitar a los tres Reyes Magos mañana, el domingo y el lunes.

Ese campamento de los Reyes Magos en el centro de congresos se podrá visitar este sábado y el domingo de 11:00 a 13:00 horas, y de 17:00 a 20:00 horas.

El lunes tendrá horario de 11:00 a 13:00 horas.

Respecto a las sillas para la Cabalgata, la suspensión de la venta de tiques para conseguir alguna supone que, si el lunes por la tarde se puede celebrar el desfile, éste seguirá su recorrido habitual y en él no habrá sillas, como ya ocurre con la cabalgata de Papá Noel.

La presencia de lluvia o no es lo que hará que el lunes se decida si hay o no Cabalgata de Reyes Magos por la tarde.

Casi 800 personas en la cabalgata

No obstante, la organización de la Cabalgata de Reyes Magos en Elche continúa el cronograma previsto para que, en caso de poder celebrarse todo luzca como es habitual.

En este sentido, la concejala de Festejos Inma Mora ha adelantado que se trabaja con la estimación de que sea un desfile con la participación de casi 800 personas, implicación de todos los entes festeros del municipio y que cuente con distintos espectáculos.

En caso de poder celebrarse, la Cabalgata de Reyes comenzará en Elche a las 18:00 horas en la avenida de Novelda.