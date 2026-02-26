Elche tendrá este próximo verano un remodelado Hort del Gat

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Elche ha acordado en su reunión de este jueves el inicio de la licitación de las obras de rehabilitación integral del Hort del Gat, que tiene una superficie de unos 10.000 metros cuadrados. Va a ser una actuación que va a suponer una inversión de unos 726.000 euros, que van a ser financiados con fondos Next Generation.

El proyecto contempla la creación de un muro tradicional en el perímetro del huerto, la recuperación del riego tradicional o la eliminación de plantas invasoras. También incluye la pavimentación con piedra natural en el entorno de la casa para mejorar la accesibilidad, la creación de nuevas zonas ajardinadas con especies tradicionales, la reubicación y restauración de esculturas históricas y la instalación de alumbrado solar. También se mejorarán los accesos con un nuevo vial que conectará la entrada principal con el aparcamiento situado en la parte posterior de huerto, con capacidad para alrededor de 150 vehículos, además del rediseño de la puerta principal, la creación de un segundo acceso, la mejora del vallado perimetral y la sustitución del muro junto al IES Sixto Marco por un nuevo cerramiento con muro y valla metálica.

La restauración del Hort del Gat tiene que estar finalizada antes del mes de agosto, según ha recalcado el alcalde de Elche Pablo Ruz, que ha puesto en valor que se trata del huerto histórico del Palmeral ilicitano con ejemplares de palmeras más altos.

En el interior del Hort del Gat hay una casa, la que antaño albergaba la extinguida Estación Phoenix, que también ha sido rehabilitada. Esos trabajos ya están finalizados. De hecho, ese espacio, ya es la sede de la concejalía de, que ocupa la primera planta del edificio, al tiempo que la planta baja va a ser un Centro de Interpretación del Palmeral, que se inaugurará también de cara al verano.

La casa del Hort del Gat también cuenta con una instancia para acoger actividades.

“Es una muy buena noticia para Elche y para nuestro Palmeral porque el Hort del Gat, un huerto monumental, volverá a estar en condiciones después de años en estado crítico”, ha destacado Pablo Ruz, alcalde de Elche.