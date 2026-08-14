En Elche, temperaturas bochornosas para la Nit de la Roà y el Día de la Virgen

Para la Nit de la Roà, esta noche y madrugada, se prevé un calor bochornoso que rondará los 28-29 grados, con un alto índice de humedad. Asimismo, se le sumará el calor humano generado con las aglomeraciones del festivo.

Mañana, Día de la Virgen, el panorama será similar, aunque quizá con la presencia de algunas nubes en la tarde del sábado. Sin embargo, las temperaturas máximas rondarán los 34-35 grados y las mínimas no bajarán en la ciudad de Elche de los 25 grados. También se prevé algo de viento de levante, pero, en términos generales, será muy leve.

De cara al domingo disminuirán ligeramente las temperaturas diurnas, con máximas en torno a los 33 grados centígrados. Eso sí, de cara al mediodía del día 16, el viento de levante soplará puntualmente y de forma moderada, siendo la sensación general algo menos sofocante.

La lluvia no tendrá cabida en todo el fin de semana.