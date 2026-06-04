El Elche sustituirá todos los asientos del anillo inferior del Martínez Valero

El Elche ha anunciado que va a renovar todos los asientos del anillo inferior del Martínez Valero dentro de su plan de remodelación del feudo franjiverde. Se hará en la zona de Fondos y Preferencia, puesto que los asientos de la zona de Tribuna ya se renovaron el pasado verano.

Según el club, los nuevos asientos serán del mismo modelo ya implantado en la grada de Tribuna, "con un diseño actualizado, ergonómico y adaptado a los estándares actuales de confort, lo que permitirá homogeneizar la imagen del estadio y mejorar la experiencia del espectador en todo el recinto".

De forma paralela a la sustitución de los asientos, el Elche llevará a cabo una actuación integral de rehabilitación y puesta en valor de la estructura de hormigón sobre la que se asientan estas localidades. Los trabajos contemplan labores específicas de tratamiento, saneamiento, impermeabilización y protección del hormigón. El objetivo es mejorar el estado de conservación de las gradas y garantizar su óptimo mantenimiento a largo plazo.

El Elche sigue con su proyecto de remodelación del Martínez Valero con estas actuaciones, aunque a un ritmo inferior al pretendido en un primer momento.