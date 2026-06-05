Elche rinde homenaje a 26 mayores de 90 años en una gala en el Gran Teatro

El Gran Teatro de Elche ha sido este viernes el escenario en el que se ha llevado a cabo un homenaje a 26 personas mayores de 90 años, así como un reconocimiento especial a dos personas que han cumplido 100 años de vida este año.

Durante el acto, que ha alcanzado en su tercera edición, se ha proyectado un vídeo conmemorativo en el que se ha hecho un repaso de los principales acontecimientos vividos por esa generación. A continuación, se ha realizado una distinción genérica de todos los homenajeados. También ha habido actuaciones musicales a cargo de la compañía flamenca de Yolanda García y de la artista de las castañuelas, Sonia de la Cámara.

Aurora Rodil, concejala de Mayores en el Ayuntamiento de Elche, ha destacado que “con este evento queremos homenajear y rendir un tributo sencillo pero muy sentido a nuestros mayores”. Un homenaje “hecho con mucho amor, donde ellos son los protagonistas y en los que están felices por recibir este cariño tan merecido”.

La edil ilicitana responsable del área municipal Mayores, junto con el alcalde Pablo Ruz, ha recibido a todos los homenajeados antes de la gala, quienes además han estado acompañados de sus familiares: “Es un acto muy necesario para reconocer la trayectoria y la vida de nuestros mayores”, ha asegurado Ruz.