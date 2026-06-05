ESTE FIN DE SEMANA

Elche, representada en la fase final de la Copa del Rey de balonmano

Cuatro jugadores ilicitanos formados en la cantera del CBM Elche estarán presentes, además del técnico José Francisco Nolasco

Felipe Canals

Elche |

José Nolasco, entrenador del Bada Huesca
José Nolasco, entrenador del Bada Huesca | BMHuesca

Horneo Eón Alicante, Bada Huesca, Bidasoa-Irún, Torrelavega, Nava, REBI Cuenca, Barcelona y Atlético Valladolid disputan este fin de semana en Alicante la fase final de la Copa del Rey de balonmano masculino. La ciudad de Elche estará bien representada con hasta cinco deportistas en la cita.

El técnico José Francisco Nolasco dirigirá al Huesca, mientras que habrá cuatro jugadores con pasado en la cantera del Club Balonmano Elche: Juanpe Espinosa, Ian Moya, Carlos Pérez y Pepe Oliver. Sin duda, una gran noticia para el deporte ilicitano.

El REBI Cuenca de Juanpe Espinosa se medirá en cuartos al Nava; Eón Alicante-Bada Huesca, Barça-Atlético Valladolid e Irún-Torrelavega serán los otros tres cruces de cuartos de final.

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