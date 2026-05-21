Elche proyecta la plantación de 200 árboles en las calles Doctor Ferrán, Andreu Castillejos y Cristobal Sanz

El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), ha anunciado este jueves la plantación de cerca de 200 árboles a lo largo de dos kilómetros de longitud en las calles Doctor Ferrán, Andreu Castillejos y Cristobal Sanz.

Los trabajos van a suponer una inversión de 220.000 euros, se van a prolongar a lo largo de tres meses y el equipo de gobierno estima que podrían finalizar en agosto o septiembre.

La plantación de esos árboles no va a suponer la pérdida de aparcamientos en esas calles, según ha destacado el alcalde de Elche: “Se trata de la mayor actuación de arbolado urbano de toda la historia de la ciudad”, ha asegurado Pablo Ruz, que ha añadido que “vamos a hacer que este espacio amortigüe las altas temperaturas y el impacto del calor con convirtiéndolo en un verdadero sumidero de CO2”.

El proyecto incluirá también la instalación de un nuevo sistema de riego para garantizar su correcto mantenimiento. Estos cerca de 200 nuevos ejemplares se suman a los en torno a 2.500 árboles plantados desde 2023 en calles y plazas de barrios y pedanías del municipio.

“Es una apuesta clara y vamos a seguir sacando más pliegos e instalando más árboles en la vía pública, porque es algo fundamental” ha concluido el alcalde de Elche.