El Elche prevé que Héctor Fort esté entre dos y tres meses de baja

Héctor Fort estará un par de meses alejado de los terrenos de juego tras la lesión que sufrió en el último encuentro de 2025 frente al Rayo Vallecano. Pasó por quirófano este lunes. Fue operado por los servicios médicos del FC Barcelona y se le ha diagnosticado una luxación anterior en el hombro izquierdo.

Según distintos especialistas, el tiempo de baja estimado para este tipo de lesiones oscila entre los tres y cuatro meses. En el Elche prevén que el lateral pueda rebajar unas semanas el tiempo de recuperación. Podría reaparecer a mitad del mes de marzo, aunque todo dependerá de su evolución.

La baja de Fort es un contratiempo importante para Sarabia, puesto que ha sido uno de los futbolistas más destacados de los últimos meses. Se había hecho con un hueco en el once y solo los problemas físicos en Palma le habían sacado del equipo titular. Ante el Rayo, en apenas seis minutos, le dio tiempo a marcar el gol que abría la lata.

Héctor Fort se marchó de vacaciones tras el duelo ante el Rayo Vallecano y no se pudo reincorporar este lunes tras el periplo navideño.