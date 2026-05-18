El Elche pone a la venta las entradas para Girona

El Elche ha puesto a la venta las 306 localidades que el Girona le ha enviado para la final en Montilivi por la salvación. Tienen un precio de 30 euros y los abonados con un mínimo de cinco desplazamientos durante el curso podrán acceder a ellas hasta este martes.

Si sobrasen entradas, se pondrían a la venta para los abonados con cuatro desplazamientos durante la temporada. Cabe destacar que, como es habitual, el 20% del total de localidades se reserva para la Grada de Animación y la Federación de Peñas.

El Elche ha organizado también un viaje en autobús para facilitar el desplazamiento hasta tierras catalanas. Con un coste de 50 euros por billete, los autobuses saldrán el sábado a las 05:30 horas desde el Martínez Valero y volverán tras el duelo en Montilivi.