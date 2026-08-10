En el marco de las Fiestas de Agosto en Elche, la Policía Local ha precintado más de 7.500 botellas de alcohol vendidas a menores de edad, dos días después del inicio de una campaña de inspección en establecimientos para evitar el suministro de estos productos.

Los agentes detectaron en dos comercios de Elche la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, una conducta expresamente prohibida por la normativa autonómica en materia de salud pública, que obliga a comprobar la mayoría de edad del comprador, mediante la correspondiente documentación acreditativa en caso de duda.

Ante los hechos constatados, y de conformidad con las medidas previstas en la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana, se procedió al precinto cautelar de más de 7.500 botellas de bebidas alcohólicas de distintas marcas y graduación, y se elevaron las correspondientes denuncias al órgano sancionador.

Desde Policía Local se advierte que la venta o suministro de bebidas alcohólicas a personas menores de 18 años constituye una infracción grave sancionada con multas que oscilan entre 15.000 y 60.000 euros.