El PP de Elche plantea requerir una revisión “urgente y profunda” de la ley de educación vigente en España

El grupo municipal del el PP en el Ayuntamiento de Elche va estrenar el ciclo de plenos municipales de después del verano, que arranca este próximo lunes, con la presentación de una Moción en la que va a defender una en la que propone impulsar un Pacto Nacional por la Educación con el objetivo de establecer un modelo educativo estable que no dependa de los cambios de Gobierno.

La Moción también insta la revisión de la LOMLOE (también conocida como Ley Celaá).

El Grupo Popular considera que la modificación de esa Ley debe ser “urgente y urgente” ante “el deterioro de los resultados educativos” en el conjunto del país.

En este sentido, el PP insiste en que, según el último informe PISA, en España se ha registrado un descenso de 23 puntos en Lectura, 16 en Matemáticas y 7 en Ciencias, según los datos de la OCDE.

Juan de Dios Navarro es portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Elche.