El Ayuntamiento de Elche planta en lo que llevamos de legislatura alrededor de 2.800 árboles en espacio públicos

El Ayuntamiento de Elche ha promovido en los últimos tres años la plantación de en torno a 2.800 árboles en calles y otros espacios públicos.

La última de las actuaciones impulsadas se está ultimando estos días en la calle Maestro Serrano y su entorno, en el centro de la ciudad. Se han plantado alrededor de medio centenar de árboles.

El Ayuntamiento de Elche sigue adelante con el plan de arbolado con el objetivo de avanzar hacia una ciudad más verde, sostenible, con más espacios de sobra y mejor calidad de vida con la plantación de medio centenar de ejemplares en el entorno de la calle Maestro Serrano y la confluencia con Gabriel Miró y la calle Arbres.

“Esta es nuestra hoja de ruta, que en Elche no haya ninguna calle sin árboles, tanto en el casco urbano como en las pedanías”, ha destacado Pablo Ruz, alcalde de Elche, que ha avanzado que la plantación de árboles va a continuar “frente al Jardín de la Concordia, en el barrio Carrús Oeste, en el entorno de las calles Andreu Castillejos, Doctor Ferrán y Cristóbal Sanz”.

El alcalde ha destacado que desde el año 2023 hasta la fecha se han plantado entre 2.500 y 2.800 árboles nuevos en Elche entre alcorques en vía pública, Ronda Sur y Ronda Felipe VI, además de la reposición de ejemplares en el entorno de la Plaza de Castilla, que va unido a la importante reducción de las cifras de CO2.

“Pondremos árboles por todos lados, en la medida que podamos y procurando siempre mantener todas las plazas de aparcamiento”, ha concluido Pablo Ruz.