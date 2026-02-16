El Elche, en su peor momento clasificatorio

El Elche cerrará la jornada, a falta del Girona-Barcelona en Montilivi, en su peor momento clasificatorio de la temporada. El equipo franjiverde es decimosexto con 25 puntos. La renta sobre el descenso se ha reducido y ahora solo hay un punto de margen. El Mallorca ha caído a la zona roja, junto a Levante y Oviedo.

Junto al Espanyol, el Elche es el único equipo de Primera que aún no ha ganado en 2026. El conjunto de Eder Sarabia está inmerso en una mala dinámica de resultados y tan solo ha sido capaz de sumar tres puntos en las últimas siete jornadas de Liga. Ha cosechado empates ante Valencia, Sevilla y Osasuna.

El Elche llegó a tener ocho puntos de ventaja sobre el descenso. Fue una de las revelaciones del inicio de Liga y, tras las primeras siete jornadas, llegó a instalarse en puestos de Champions League. No hace tanto la renta era de siete puntos sobre la zona roja. Por ejemplo, al cierre de 2025 tras golear al Rayo Vallecano.

Esa fue precisamente la última victoria del equipo franjiverde. Desde entonces, tres empates y cuatro derrotas en Liga. El Elche sigue sin ganar a domicilio y se ha estancado en el Martínez Valero. Es el único conjunto de Primera que aún no ha conseguido ganar fuera de casa.

El calendario se empina en las próximas semanas. Tres de los próximos cuatro encuentros serán a domicilio. San Mamés, La Cerámica y Santiago Bernabéu esperan al Elche. Tras el duelo ante el Athletic, tocará recibir en el Martínez Valero al RCD Espanyol.

Los duelos directos llegarán a partir de mitad de marzo. El Elche tendrá que jugar ante Mallorca, Rayo Vallecano, Valencia, Oviedo o Alavés. La situación se ha complicado, pero aún se está a tiempo de revertirla para salvar la categoría.