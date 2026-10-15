El Elche no se marca plazos con las obras en la Ciudad Deportiva y asegura que dará "un salto" al club

El director general del Elche, Pedro Schinocca, también se ha referido en la entrevista en Onda Cero a distintos proyectos que tiene en marcha la entidad franjiverde. Uno de ellos es la Ciudad Deportiva, para la que el club espera la licencia antes de empezar las obras. La solicitud se presentó en junio y fuentes municipales apuntan a que podría tardar seis meses en concederse.

"Tenemos muchas expectativas en la Ciudad Deportiva y Bragarnik es el primer interesado", ha comentado Schinocca. El director general ha tachado de "obligatorio" llevar a cabo el proyecto por el "déficit" que hay en ese aspecto. "Va a ser un hecho", ha aseverado. Eso sí, ha sido prudente y no ha querido dar ningún tipo de plazo para el comienzo de las obras.

Schinocca ha avanzado que "el movimiento de tierra podría empezar antes" incluso de la concesión de la licencia. Según el argentino, se están dando pasos con reuniones semanales "y casi diarias" para que vea la luz. "Nos genera ilusión y le va a dar un salto al club", ha señalado el director general sobre la futura Ciudad Deportiva del Elche CF.

Por otro lado, sobre el exoesqueleto del Martínez Valero, ha incidido en que "los materiales" les generaron dudas. El proyecto, en un primer momento, se anunció para el inicio de este curso 2026-2027. Schinocca ha afirmado que "daremos el paso cuando estemos convencidos". Ha puesto el foco en las mejoras que está experimentando el feudo franjverde y ha dejado abierto el avance del proyecto.