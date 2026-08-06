Elche da luz verde a la Oficina de Orientación Jurídica Frente a la Ocupación Ilegal de Inmuebles

Elche ha aprobado el primer trámite para dar luz verde a la Oficina de Orientación Jurídica Frente a la Ocupación Ilegal de Inmuebles, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE).

Así lo ha confirmado el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Elche, Samuel Ruiz, en la Junta de Gobierno junto a Inma Mora, portavoz de la Junta de Gobierno. Ruiz ha señalado que esta iniciativa está dirigida a la orientación, asesoramiento y acompañamiento de las personas afectadas por este tipo de prácticas. Su asignación es de 8.333 euros.

Según los datos de la Policía Local de Elche, en 2024 se registraron 232 denuncias, en 2025, 176 y en los meses que llevamos de 2026, los casos anotados son 159. Samuel Ruiz ha denunciado la preocupación que sienten ante estos datos.

El programa también incluye charlas por todos los distritos para formar a los vecinos sobre cómo actuar, sobre todo, durante las primeras 24 horas, consideradas por el concejal como las más cruciales. Samuel Ruiz también ha detallado que el personal destinado será el ya existente.

La oficina se va a situar en la Casa de la Orxata y desde el Ilustre Colegio de Abogados van a preparar específicamente a sus colegiados para esta labor. Desde el Ayuntamiento esperan que esté en funcionamiento en el mes de septiembre.

Por su parte, Inma Mora, ha informado sobre la aprobación en la Junta de Gobierno Local de la solicitud a la Conselleria de declarar a las Embajadas de Moros y Cristianos de Elche como Bien de Relevancia Local de Naturaleza Inmaterial por su relevancia patrimonial.

También se ha adjudicado el contrato para la Nit del Albà de este año por un importe de más de 193.000 euros a Pirotecnia Ferrández.