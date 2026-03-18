Elche lanza un mapa interactivo para localizar ayudas dirigidas al sector agrícola

La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha una herramienta digital destinada a facilitar a los agricultores del Camp d’Elx el acceso a las ayudas agrarias disponibles y mejorar la captación de fondos en el ámbito rural.

Se trata de un mapa interactivo en el que los agricultores pueden localizar su parcela y consultar de forma directa qué subvenciones están disponibles, si las convocatorias están abiertas, su cuantía o cómo tramitarlas.

La herramienta es accesible desde cualquier dispositivo electrónico y se trata de una iniciativa que forma parte de las acciones del Plan Dinamiza Camp d’Elx.

José Antonio Román, concejal de Agricultura, ha recalcado que el término municipal de Elche cuenta con más de 16.800 hectáreas de superficie agraria, de las que más de 15.600 cumplen las características para acceder a subvenciones. Ha añadido que, sin embargo, existe una brecha de captación del 45%, lo que significa que hay un 55% de las ayudas sin solicitar, con un potencial de alrededor de 1,5 millones de euros que no están llegando a nuestro campo”.

“Es una herramienta muy precisa que era muy demandada por todos los agricultores del Cam d’Elx ya que el 87% de nuestro término municipal es rústico y las subvenciones disponibles para ellos no se están aprovechando del todo”, ha concluido José Antonio Román.