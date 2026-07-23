Elche invertirá más de 98.000 euros en la reparación de la cubierta del colegio Miguel Hernández

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha aprobado este jueves dos contrataciones relacionadas con obras en los centros educativos Miguel Hernández, en la ciudad de Elche, y en el colegio Rodolfo Tomás Samper, en la pedanía de El Altet.

Así lo ha anunciado Inma Mora, portavoz de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche. Esta mañana se ha aprobado el inicio de expediente de licitación para obras de reparación en la cubierta del Colegio Público Miguel Hernández en Elche, con motivo de las demandas de la concejalía de Educación y por la comunidad educativa del propio centro. Se va a proceder a la reparación de la cubierta para evitar filtraciones de agua y para solucionar el deterioro actual que presenta la infraestructura. El plazo de ejecución considerado es de tres meses y finalizará con una capa de hormigón impermeable y aislamiento térmico.

También se ha aprobado la ampliación de las obras de construcción de seis aulas de infantil y el gimnasio del colegio Rodolfo Tomás Samper, en El Altet. El plazo de ejecución establecido era de 14 meses y tras el inicio de las obras, la dirección técnica de la empresa ha solicitado una ampliación de cuatro meses por motivos ajenos al contratista como son el trazado de la línea de telefónica o el alumbrado, por lo que finalizará el próximo 30 de diciembre de 2026.