Elche instala nuevos radares informativos para reforzar la seguridad vial.

El Ayuntamiento de Elche continúa con la instalación de alrededor de veinte radares pedagógicos previstos en los diferentes barrios y pedanías del municipio para mejorar la seguridad vial, sobre todo en los entornos educativos y en los accesos a los núcleos urbanos de las pedanías.

Los nuevos paneles informarán a los conductores de la velocidad a la que circulan para fomentar una conducción más segura, sin sanciones. Mediante un sistema visual, mostrará una cara verde sonriente cuando se respete el límite de 30 kilómetros por una y una cara roja cuando se supere. Estos paneles son de carácter informativo, no sancionador.

Por el momento, los trabajos de continuarán durante las próximas semanas hasta instalarlos todos y ponerlos en funcionamiento. Entre las ubicaciones de colocación se encuentran varios centros educativos como el CEIP La Asunción, Jaume I, Francesc Cantó, Jorge Guillén, Luis Vives, Dama d’Elx, Ferrández Cruz y Clara Campoamor, además de en los accesos a Las Bayas, Valverde, La Galia y Peña de las Águilas.