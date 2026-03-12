Elche inicia la contratación de las obras para reordenar el tráfico en la rotonda de l’Aljub que se va a ejecutar este año

Las obras de reordenación del tráfico de vehículos en la rotonda del l’Aljub de Elche y su entorno comenzarán en verano y podrían estar concluidas antes de finales de año.

El proyecto contempla la creación de dos nuevos accesos al aparcamiento del centro comercial L’Aljub, con lo que la superficie comercial pasará a tener cuatro entradas; la instalación de semáforos en la rotonda de l’Aljub; y la apertura de un vial en la calle Chile, que permitirá conectar la rotonda de El Corte Inglés con una vía que trascurrirá en paralelo a las vía del tren entre el parque de bomberos de Elche y el instituto Tirant Lo Blanc, facilitando la salida de vehículos en el sentido de circulación dirección a Crevillent.

Además, se ha proyectado crear más de 250 plazas de aparcamiento en el entorno de la calle Jacarilla.

Por otro lado, la actuación incluye la mejora de las intersecciones y accesos en la calle Redován con la avenida de la Libertad, con el objetivo de facilitar la incorporación de vehículos y reforzar la seguridad de peatones mediante pasos de cebra.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha aprobado hoy el proyecto que se va a ejecutar. Supondrá una inversión de 800.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de seis meses.

Tras esa aprobación del proyecto, ahora va a comenzar el proceso de licitación que concluirá con la contratación de los trabajos.

El alcalde de Elche Pablo Ruz ha explicado que el objetivo es iniciar y finalizar esas obras de reordenación del tráfico en el entorno del centro comercial L’Aljub antes de que termine este año: “Es una actuación muy importante que va a suponer un cambio de paradigma en la movilidad de esta zona y que permitirá gestionar mucho mejor el tráfico en uno de los accesos principales a la ciudad” ha afirmado Ruz.