Elche incoa sanciones por el retrasado en la finalización de la instalación de climatización en las escuelas infantiles municipales

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha acordado en su reunión de esta semana, celebrada este jueves, incoar sanción a las empresas concesionarias de la instalación de aire acondicionado en las escuelas infantiles municipales Els Xiquets, Don Julio, Don Honorio y Don Crispín.

Las sanciones que se proponen rondan los 20.000 euros y el motivo de las mismas es el retraso en la ejecución de la colocación de los sistemas de climatización.

La instalación de ese aire acondicionado debería estar concluido desde el mes de noviembre del pasado año, pero a fecha de hoy no han finalizado. Están el 99 %, según ha explicado Inma Mora, portavoz de la Junta de Gobierno Local, que ha añadido que las empresas solicitaron una prórroga sobre el plazo inicial con el que se adjudicó el contrato para finalizar los trabajos en instalación de la climatización en las escuelas infantiles municipales.

La extensión de ese plazo también se ha incumplido.

Reordenación del tráfico en la rotonda de l’Aljub

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la puesta en marcha del proceso administrativo para la contratación de las obras de reordenación del tráfico de vehículos en el entorno de la rotonda de L’Aljub.

Hace unas semanas, esos trabajos se estimaba que iban a comenzar en verano, ahora se retrasan un poco y se cree que podrían iniciarse después, en el mes de septiembre.

El proyecto va a salir a licitación por un presupuesto base superior a los 800.000 euros.