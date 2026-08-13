Elche habilita un teléfono directo para los afectados por el terremoto en Colombia.

Elche ha habilitado un teléfono directo para todas las personas afectadas por el terremoto que tuvo lugar en Colombia el pasado lunes en el noroeste del país. El Ayuntamiento de Elche operará a través de la Oficina Pangea, ubicada en Plaza Barcelona, y mediante el teléfono 966 65 80 85.

Así lo ha señalado la edil de Acción Social, Celia Lastra, tras la reunión mantenida este miércoles con representantes de la comunidad colombiana en el municipio. La concejala ha mostrado el apoyo institucional y de la ciudadanía con el pueblo colombiano y ha anunciado que en breve se convocará el Consejo Local de Cooperación para, en una segunda fase, determinar actuaciones y el desarrollo de proyectos concretos en Colombia.

Además, Lastra ha señalado que para la emergencia humanitaria se ha decidido habilitar ayudas económicas directas a través de entidades como Cáritas, Cruz Roja y Farmamundi, que trabajan con el comité de ayuda humanitaria de la Generalitat Valenciana.

Por su parte, el presidente de la asociación Colombia para Todos, Luis Eduardo Sepúlveda, ha indicado que la manera más eficaz es a través de aportaciones económicas. Eduardo ha añadido que lo más importante en estos momentos tan difíciles es actuar como un pueblo.