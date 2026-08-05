Elche habilita 8 líneas de autobuses nocturnos para las Fiestas Patronales 2026

Este servicio se encontrará disponible hasta el día 14 de agosto, desde las 23:00 horas hasta las 6:00 horas, con una frecuencia de 30 minutos en el caso de los recorridos urbanos: N1, N2 y N3. Las pedanías comprendidas en el servicio son Matola, La Hoya, La Marina, Las Bayas, Valverde, El Altet, Arenales y Torrellano.

La tarifa no variará con respecto a otros años, manteniéndose el precio del billete en 1'45 euros.

Claudio Guilabert, concejal de Movilidad, ha explicado que "es un servicio importante que sigue uniendo y vertebrando todo el municipio para hacer partícipes, tanto a las personas que viven en las pedanías, como los propios residentes en de Elche, fomentando así una movilidad sostenible para que se lo puedan pasar bien y que no tengan la necesidad de coger el coche durante las Fiestas Patronales".

Asimismo, Ángel Luis Andreu, gerente de autobuses urbanos en Elche, ha incidido en que los interesados en utilizar dicho servicio de transporte público estén pendientes a la aplicación 'Movilidad Elche', pues a través de ella se comunicarán desvíos y posibles cortes de tráfico durante las Fiestas de Agosto.

Finalmente, también se mantiene el servicio de 'paradas a demanda', para la gente más joven y personas con dificultades. Es decir, dentro de los recorridos establecidos en cada línea, cabrá la posibilidad de poder comunicarle al conductor que se detenga en la parte más cercana a sus respectivas casas.

Para aquellas personas que tengan pensado emplear este servicio, pueden encontrar toda la información acerca de horarios y paradas en la página web 'fiestasenelche.es'.