RESULTADOS DE LA AGENDA POLIDEPORTIVA

Elche Femenino, UDI, Kelme, Joventut, Elche CF Sala y CB Ilicitano, los triunfadores del fin de semana

Mala jornada en Regional Preferente para Athletic Torrellano y Peña Ilicitana Raval; el equipo masculino del Club Balonmano Elche y los dos representantes del Club Voleibol Elche volvieron a caer derrotados

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 16.11.2020 12:15

El Elche Femenino volvió a ganar y sigue líder al frente de la Primera Nacional.
El Elche Femenino volvió a ganar y sigue líder al frente de la Primera Nacional. | Jesús Peral Fotos

FÚTBOL

TERCERA DIVISIÓN:

DESCANSO PARA EL ELCHE ILICITANO

REGIONAL PREFERENTE:

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-2 CD MURADA

NOVELDA UNIÓN DEPORTIVA 1-0 PEÑA ILICITANA RAVAL

UD ILICITANA 2-1 REDOVÁN

DIVISIÓN HONOR JUVENIL:

UCAM MURCIA 1-2 KELME

ELCHE 0-3 ATLÉTICO MADRILEÑO

LIGA NACIONAL JUVENIL:

ALZIRA 'B' 0-0 ELCHE 'B'

CELTIC ELCHE 1-1 INTANGCO

PRIMERA NACIONAL FEMENINA:

ELCHE CF FEMENINO 11-0 ATHLETIC CLUB MURCIA

FÚTBOL SALA

SEGUNDA MASCULINA:

EL POZO 'B' 1-3 ELCHE CF SALA

SEGUNDA FEMENINA:

JOVENTUT D'ELX 3-1 FEME CASTELLÓN

BALONMANO

TERCERA RONDA EHF:

CBM ELCHE VISITELCHE.COM 26-22 BM GRANOLLERS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA:

FC CARTAGENA 28-26 CBM ELCHE

VOLEIBOL

PRIMERA MASCULINA:

CV ELCHE 1-3 MOLINA VOLEY

PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA:

NOVELEC FINESTRAT 3-0 CV ELCHE

CV ALICANTE 2000 3-2 CV ILICITANO CARRÚS

BALONCESTO

PRIMERA DIVISIÓN AUTONÓMICA MASCULINA:

DENIA BASKET 62– 65 CB ILICITANO

CLUB NOU BASKET XATIVA 80–52 ELCHE BASKET CLUB

PRIMERA DIVISIÓN AUTONÓMICA FEMENINA:

CB ILICITANO 52-51 AD SAN VICENTE

WATERPOLO

DESCANSO PARA EL CLUB WATERPOLO ELCHE, EN CATEGORÍA MASCULINA Y FEMENINA

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