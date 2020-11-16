Elche Femenino, UDI, Kelme, Joventut, Elche CF Sala y CB Ilicitano, los triunfadores del fin de semana

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN:
DESCANSO PARA EL ELCHE ILICITANO
REGIONAL PREFERENTE:
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-2 CD MURADA
NOVELDA UNIÓN DEPORTIVA 1-0 PEÑA ILICITANA RAVAL
UD ILICITANA 2-1 REDOVÁN
DIVISIÓN HONOR JUVENIL:
UCAM MURCIA 1-2 KELME
ELCHE 0-3 ATLÉTICO MADRILEÑO
LIGA NACIONAL JUVENIL:
ALZIRA 'B' 0-0 ELCHE 'B'
CELTIC ELCHE 1-1 INTANGCO
PRIMERA NACIONAL FEMENINA:
ELCHE CF FEMENINO 11-0 ATHLETIC CLUB MURCIA
FÚTBOL SALA
SEGUNDA MASCULINA:
EL POZO 'B' 1-3 ELCHE CF SALA
SEGUNDA FEMENINA:
JOVENTUT D'ELX 3-1 FEME CASTELLÓN
BALONMANO
TERCERA RONDA EHF:
CBM ELCHE VISITELCHE.COM 26-22 BM GRANOLLERS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA:
FC CARTAGENA 28-26 CBM ELCHE
VOLEIBOL
PRIMERA MASCULINA:
CV ELCHE 1-3 MOLINA VOLEY
PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA:
NOVELEC FINESTRAT 3-0 CV ELCHE
CV ALICANTE 2000 3-2 CV ILICITANO CARRÚS
BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN AUTONÓMICA MASCULINA:
DENIA BASKET 62– 65 CB ILICITANO
CLUB NOU BASKET XATIVA 80–52 ELCHE BASKET CLUB
PRIMERA DIVISIÓN AUTONÓMICA FEMENINA:
CB ILICITANO 52-51 AD SAN VICENTE
WATERPOLO
DESCANSO PARA EL CLUB WATERPOLO ELCHE, EN CATEGORÍA MASCULINA Y FEMENINA