AGENDA POLIDEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Elche Femenino, Joventut, Club Waterpolo Elche y Club Baloncesto Ilicitano buscan su primera victoria

El Club Voleibol Elche recibe al Costa del Voley mientras que los chicos del Club Balonmano Elche se miden en casa al Águilas

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 12.11.2021 15:22

FÚTBOL

RETO IBERDROLA

LA SOLANA-ELCHE CF FEMENINO, DOMINGO, 12 HORAS

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-CALLOSA DEPORTIVA, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

CD OLÍMPIC DE XÀTIVA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 17 HORAS

REGIONAL PREFERENTE

PEÑA ILICITANA RAVAL-AD BETIS FLORIDA, SÁBADO, 18:45 HORAS, ENRIQUE CERVERA

UD ILICITANA-CFI ALICANTE, DOMINGO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

DIVISIÓN DE HONOR

ELCHE-TORRE LEVANTE, DOMINGO, 12 HORAS, ENRIQUE CERVERA

ALZIRA-KELME, DOMINGO, 12 HORAS

LIGA NACIONAL

CASTELLÓN-ELCHE 'B', SÁBADO, 11 HORAS

INTANGCO-CATARROJA, SÁBADO, 16 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

CELTIC ELCHE-ALCOYANO, SÁBADO, 18:15 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

MARÍN FUTSAL-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 16 HORAS

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE-BM ÁGUILAS, DOMINGO, 12 HORAS, PABELLÓN ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA

BALONCESTO

LIGA EBA

CB BEGASTRI-CB ILICITANO, DOMINGO, 19 HORAS

PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL

CD ONIL-ELCHE BASKET CLUB, SÁBADO, 18 HORAS

WATERPOLO

SEGUNDA MASCULINA

CW ELCHE-CN VALLIRANA, SÁBADO, 18:30 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA FEMENINA

TENERIFE ECHEYDE-CW ELCHE, DOMINGO, 11:30 HORAS

VOLEIBOL

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

CV ELCHE-COSTA DEL VÓLEY, SÁBADO, 16:00 HORAS, PABELLÓN UMH

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