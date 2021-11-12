Elche Femenino, Joventut, Club Waterpolo Elche y Club Baloncesto Ilicitano buscan su primera victoria

FÚTBOL
RETO IBERDROLA
LA SOLANA-ELCHE CF FEMENINO, DOMINGO, 12 HORAS
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-CALLOSA DEPORTIVA, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
CD OLÍMPIC DE XÀTIVA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 17 HORAS
REGIONAL PREFERENTE
PEÑA ILICITANA RAVAL-AD BETIS FLORIDA, SÁBADO, 18:45 HORAS, ENRIQUE CERVERA
UD ILICITANA-CFI ALICANTE, DOMINGO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
DIVISIÓN DE HONOR
ELCHE-TORRE LEVANTE, DOMINGO, 12 HORAS, ENRIQUE CERVERA
ALZIRA-KELME, DOMINGO, 12 HORAS
LIGA NACIONAL
CASTELLÓN-ELCHE 'B', SÁBADO, 11 HORAS
INTANGCO-CATARROJA, SÁBADO, 16 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
CELTIC ELCHE-ALCOYANO, SÁBADO, 18:15 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
MARÍN FUTSAL-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 16 HORAS
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE-BM ÁGUILAS, DOMINGO, 12 HORAS, PABELLÓN ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA
BALONCESTO
LIGA EBA
CB BEGASTRI-CB ILICITANO, DOMINGO, 19 HORAS
PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL
CD ONIL-ELCHE BASKET CLUB, SÁBADO, 18 HORAS
WATERPOLO
SEGUNDA MASCULINA
CW ELCHE-CN VALLIRANA, SÁBADO, 18:30 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA FEMENINA
TENERIFE ECHEYDE-CW ELCHE, DOMINGO, 11:30 HORAS
VOLEIBOL
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
CV ELCHE-COSTA DEL VÓLEY, SÁBADO, 16:00 HORAS, PABELLÓN UMH