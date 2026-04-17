Elche espera este año recaudar 13 millones de euros en concepto de impuesto de vehículos

Elche tiene un parque automovilístico compuesto por 168.596 vehículos, destacado en el apartado de coches los de una potencia de entre 8 y 12 caballos fiscales, y en el de motos las de hasta 125 centímetros cúbicos.

El censo de vehículos creció el pasado año en más de 3.800 unidades y este año el Ayuntamiento espera una recaudación en concepto de impuesto de vehículos de algo más de 13 millones de euros, lo que representa 203.000 euros más que en 2025.

El número de vehículos exentos del pago de ese impuesto es de 4.174, un 3’5 % menos que en 2025.

Así lo refleja los datos hechos públicos hoy por el Ayuntamiento que apuntan que durante el pasado año la cifra de coches de entre 8 y 12 caballos fiscales registraron un crecimiento de más de 1.200 turismos.

En el caso de los vehículos de más de 20 caballos, los considerados de gama alta, el pasado año experimentaron una subida del 8’5 %, sumándose 117 más.

Las motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos (cc) ha crecido cuatro puntos porcentuales respecto al año 2024 y las de 250 a 500 cc, el incremento se ha cifrado en el 6’75%.

Las motos de más de 1.000 cc son las que más crecieron el pasado año en el centro de vehículos, presentando un incremento del 7 %, de modo que en la actualidad hay censadas en Elche más de 1.100 vehículos de esas características.

En el polo opuesto se sitúan los ciclomotores, que sigue su tendencia a la baja.

De los 3.800 nuevos vehículos que a lo largo de 2025 se han incorporado al parque de vehículosa en Elche, 249 han sido de baja contaminación o híbridos y 253 sin emisiones contaminantes o eléctricos.

En la actualidad el número de híbridos asciende a 1.715 por los 791 eléctricos, en total 2.506. En este caso, este tipo de vehículos disponen de beneficios fiscales del 50% y 75% respectivamente.

Este año

El período voluntario de pago del impuesto de vehículos se prolonga hasta el 11 de mayo.