Desarticulado un grupo con infraestructura en Santa Pola que introducía migrantes en España a través de ‘pateras taxi’

Una operación en la que han participado la Policía Nacional, la Guardia Civil y agentes de Europol ha desmantelado una organización dedicada al favorecimiento de la inmigración irregular mediante ‘pateras taxis’ que tenía parte de su infraestructura en Santa Pola.

La investigación, que continúa abierta, acumula hasta el momento la detención de siete personas, habiéndose practicado tres registros domiciliarios. Uno de ellos ha sido en Santa Pola y los otros dos en Alicante.

En el registro llevado a cabo en la localidad marinera se ha intervenido documentación, dinero y varios teléfonos móviles relacionados con el grupo desarticulado.

La operación se puso en marcha a mediados del año pasado, cuando investigadores de la Guardia Civil y de la Policía Nacional seguían la pista de varios ciudadanos de nacionalidad argelina que, al parecer, facilitaban la logística y el personal necesario para la introducción irregular de compatriotas a través de las costas de la provincia de Alicante, de la Región de Murcia y de Almería.

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional con uno de los detenidos en la operación. | Policía Nacional

Los integrantes del grupo estaban asentados en la provincia de Alicante y se coordinaban para introducir a personas por cauces ilegales en el territorio español. Lo hacían a través de las conocidas como ‘pateras taxi’, que son embarcaciones semirrígidas con motores de gran potencia, con las que transportan a los migrantes.

Algunas de esas embarcaciones habían sido sustraídas en España y Francia, al tiempo que de otras el grupo se las había apropiado a través documentación falsa y mediante contratos de alquiler.

La investigación ha constatado que la red disponía de integrantes dedicados a las tareas logísticas, facilitando combustible, alojamiento y el desplazamiento de los patrones de las lanchas. También controlaban los puertos, donde podían localizar y sustraer embarcaciones que sirvieran para sus fines. Además, elegían y vigilaban lugares ‘seguros’ donde hacer llegar las lanchas.

A los detenidos se les atribuyen presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, de contrabando y contra el patrimonio, entre otros.

Se trata de siete hombres, de nacionalidad argelina y libia, con edades comprendidas entre los 25 y los 40 años. Seis de ellos han sido detenidos en la provincia de Alicante y el séptimo en la ciudad francesa de Marsella.

Además, la operación continúa abierta por lo que no se descarta que se pueda identificar y arrestar a más implicados en el grupo.