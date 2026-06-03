El Elche ejecuta la opción de compra por Buba Sangaré

El Elche ha firmado en propiedad al lateral Buba Sangaré hasta 2031. El club franjiverde tenía una opción de compra sobre el jugador de la Roma, que ha jugado cedido en el Martínez Valero desde febrero. El ilicitano es el segundo refuerzo para el próximo curso, tras Gonzalo Villar.

Sangaré ha participado en doce partidos en Primera con el Elche y ha disputado 541 minutos. En un par de meses cumplirá 19 años y en el club le consideran un jugador con mucha proyección. Contaba con el interés de otros clubes, pero el Elche ha hecho valer el privilegio de la opción de compra.

Buba llegó al equipo ilicitano en las últimas horas del mercado invernal. La salida de Álvaro Núñez rumbo al Celta de Vigo facilitó la operación, aunque el secretario técnico Pepe Contreras hacía meses que había puesto sus ojos en el defensa.

Es el segundo movimiento que realiza el Elche en este mercado, tras el fichaje en propiedad de Gonzalo Villar. El próximo apunta a ser el de Víctor Chust, por el que la entidad también tiene previsto hacer efectiva su opción de compra. Al margen de estos movimientos, el Elche cumple una semana sin entrenador y Bragarnik sigue sondeando entrenadores.