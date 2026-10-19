El Elche echa el cerrojo tras el parón

El Elche ha frenado la sangría de goles en contra. El equipo ilicitano acumula dos porterías a cero consecutivas ante equipos europeos como Celta de Vigo y Villarreal. Los franjiverdes ya tienen a tres conjuntos que encajan más: Osasuna, Racing de Santander y Málaga.

Dituro fue clave en el empate en La Cerámica. El argentino sostuvo al Elche con dos grandes intervenciones en el primer cuarto de hora. En el segundo acto se sufrió menos, pues el Villarreal no consiguió generar tantas ocasiones de peligro a pesar de la entrada de futbolistas como Gerard Moreno o Mikautadze.

El Elche llegó a promediar tres tantos en contra por encuentro en las primeras jornadas. Racing de Santander y Real Sociedad le hicieron tres dianas; el FC Barcelona le endosó una 'manita'. También el Real Madrid le hizo tres goles al cuadro de Martín Anselmi en el Martínez Valero.

La parte negativa de esa solidez defensiva es la escasa producción ofensiva del Elche en las últimas jornadas. El bagaje ha sido prácticamente nulo, con pocas opciones de gol ante Celta y Villarreal. En La Cerámica, solo Lemar estuvo cerca de anotar con un disparo desde fuera del área.

El Elche tratará de mantener esa mejoría defensiva este sábado en Vallecas, al mismo tiempo que espera generar más peligro para intentar conseguir su segundo triunfo del curso. Después de la visita al Estadio de Vallecas, habrá dos duelos consecutivos en el Martínez Valero ante Valencia y Real Betis.