Elche destinará 345.000 euros en la mejora y renovación de las áreas de parques infantiles del municipio

El Ayuntamiento de Elche va a destinar 345.000 euros a la mejora y renovación de las áreas de parques infantiles del municipio. El procedimiento administrativo para ello comienza este próximo jueves cuando la Junta de Gobierno Local tiene previsto impulsar el proceso de licitación, de contratación pública, de ese proyecto.

Se pretende reformar columpios, toboganes, pavimentos y vallados, así como instalar nuevas zonas de sombra.

Así lo ha avanzado este martes el alcalde de Elche Pablo Ruz que ha explicado que la intención es que las actuaciones se vayan realizando en función de las necesidades que se vayan detectando en cada uno de los espacios públicos de esas características.

Sombra en las pistas de petanca del Jardín de Andalucía

El alcalde de Elche ha anunciado la licitación del contrato para la mejora y renovación de parque infantiles durante una visita realizada al Jardín de Andalucía donde el Ayuntamiento va a acometer la instalación de toldos en la zona de petanca de ese espacio público.

En este sentido, el primer edil ilicitano ha destacado que se va a dar respuesta a una demanda desde hace más de 15 años de los usuarios de esa zona.

La actuación, que supone una inversión de 33.537 euros, cuenta con un plazo de ejecución de alrededor de un mes y consiste en la instalación de tres toldos vela tensados que generarán más de 120 metros cuadrados de superficie de sombra.

La obra ya ha comenzado con los trabajos de excavación y cimentación de la estructura que permitirá instalar los toldos que mejorarán las condiciones de uso de la pista de petanca.