Elche despliega dispositivos especiales de limpieza, movilidad y seguridad en Navidad

El Ayuntamiento de Elche ha preparado a través de la Policía Local ilicitana un dispositivo de seguridad especial de cara a la celebración de Nochebuena, la Venida de la Virgen y Nochevieja.

También habrá dispositivo especial de limpieza y de movilidad, en el autobús urbano.

Respecto al operativo de seguridad ciudadana, se ha establecido un despliegue de 130 efectivos la tarde y noche del próximo miércoles, Nochebuena.

Para las fiestas de la Venida de la Virgen se repetirá el operativo con más de 130 efectivos que se desplegarán en los principales actos de las fiestas ilicitanas de invierno.

En Nochevieja serán más de 200 agentes los que velarán por la seguridad de actos como la carrera San Silvestre y la celebración de las campanadas en la Plaça de Baix.

Movilidad

En cuanto al dispositivo especial de Movilidad, tanto en Nochebuena como en Nochevieja, todas las líneas finalizarán el servicio antes de lo habitual.

Además, el servicio nocturno especial en la madrugada de los días 24 y 25 y en la madrugada de Nochevieja al 1 de enero, comenzará a las 23:00 horas y finalización a las 6:00 horas.

Los vehículos saldrán desde las paradas de Vicente Blasco Ibáñez 22 y Alfonso XII con frecuencias de entre 35 y 40 minutos aproximadamente y con un recorrido por toda la ciudad.

Destacar que tanto hoy como mañana y el miércoles el servicio de autobús en la ciudad y las pedanías es gratuito.

Limpieza

También se ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza que se prolongará hasta el 6 de enero.

La UTE Elche, concesionaria del servicio de limpieza y recogida de la basura en el municipio ilicitano, ha reforzado el personal, así como los servicios de barrido mecánico y manual en las zonas de celebración de fiestas y en todos los turnos de mañana, tarde y noche.

Los días 25 de diciembre y 1 de enero UTE Elche organizará un operativo extraordinario de más de 60 operarios con recolectores, cisternas, barredoras mixtas, hidrolimpiadoras y baldeadores de alta presión y agua caliente para devolver la normalidad a las calles tras la celebración de la Nochebuena y Nochevieja.

Recordar que las noches de los días 24 y 31 de diciembre ya que no habrá servicio de recogida de basura esos dos días.