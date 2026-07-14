Elche, Crevillent y Santa Pola tienen por delante una nueva jornada calurosa y con bochorno

La jornada de este martes día 14 de julio se presenta como una jornada calurosa, de nuevo con bochorno, sol y suaves brisas marinas a partir de media mañana.

El termómetro va a rondar en Elche los 32 grados centígrados, en Crevillent se alcanzará los 33 y en Santa Pola unos 30.

Mañana miércoles se espera un ascenso notable (de hasta cuatro grados) de las temperaturas como consecuencia del acercamiento desde el norte de África de una masa de aire muy caliente.

En los próximos días se espera que baje la humedad y, con ello, la sensación de bochorno, al tiempo que va a llegar calima que va a enturbiar el cielo.