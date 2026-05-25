permanencia

El Elche consigue su récord de puntos en Primera

Alcanzó los 43 puntos, lo que supone su mejor registro histórico en la máxima categoría

Felipe Canals

Elche |

El Elche celebra la permanencia en Girona junto a su afición.
El Elche celebra la permanencia en Girona junto a su afición. | La Liga

La sufrida permanencia del Elche, certificada con el empate en Girona, ha dejado un dato histórico para la entidad franjiverde. Con Eder Sarabia en el banquillo, el conjunto ilicitano ha superado su mejor cifra de puntuación en Primera desde que los triunfos tienen un valor de tres puntos.

Con 43 puntos, el Elche ha firmado su mejor registro histórico en la máxima categoría. La permanencia ha sido una de las más caras del siglo, puesto que el Mallorca ha descendido con 42 puntos. Al Elche, con los resultados que se produjeron, incluso le hubiese valido la derrota.

Lejos quedan los 36 puntos con los que el Elche de Fran Escribá cerró su salvación en la temporada 2020-2021. O los 38 puntos que han bastado en muchas temporadas en la última década.

La temporada del Elche ha tenido sus altibajos. Tras un inicio histórico en el que se llegó a fantasear con jugar en Europa la próxima campaña, llegó el bajón a principios de 2026. Tres meses sin triunfos pasó el equipo de Sarabia. Desde la victoria ante el Rayo Vallecano hasta la victoria contra el RCD Mallorca.

Ese día, tras el triunfo contra los bermellones, se inició la remontada franjiverde. El Elche ha sabido jugar las últimas diez jornadas para levantar el vuelo y certificar su permanencia en Primera.

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