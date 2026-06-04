SORTEO

El Elche conocerá el calendario en Primera el martes 30 de junio

También el Eldense lo conocerá en su regreso a Segunda

Felipe Canals

Elche |

El Elche celebra la permanencia en Girona junto a su afición.
El Elche celebra la permanencia en Girona junto a su afición. | La Liga

El sorteo del calendario en Primera y Segunda División tendrá lugar el próximo martes 30 de junio. El Elche conocerá el orden de partidos en su segunda temporada consecutiva en la máxima categoría. Por su parte, el Eldense lo conocerá en su regreso a la división de plata.

En Primera División solo queda un equipo por conocerse para completar los veinte conjuntos. Saldrá del playoff de ascenso entre las siguientes cuatro escuadras: Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón.

La temporada recién finalizada el Elche pidió a la Liga comenzar la competición a domicilio. Esta condición no fue aceptada por la patronal de clubes y el equipo ilicitano comenzó el curso recibiendo al Real Betis Balompié en el Martínez Valero.

En Segunda División todavía quedan varios equipos por conocerse de cara a la próxima temporada. Hasta que no finalice la promoción de ascenso a Primera y el playoff a Segunda no se podrá hacer un retrato de lo que será la próxima campaña. El Eldense inició su última temporada en Segunda recibiendo al Tenerife en el Nuevo Pepico Amat.

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