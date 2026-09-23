El Elche se concentrará en San Pedro del Pinatar la próxima semana

Este parón de selecciones no es habitual y los equipos aprovechan para hacer una 'minipretemporada'. Las tres semanas sin Liga ha provocado que el Elche mueva ficha para realizar un 'stage'. Será en San Pedro de Pinatar la próxima semana, desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre.

El cuadro franjiverde se ejercitará en Pinatar Arena, con doble sesión de entrenamiento todos los días. Será un buen momento para que jugadores como Yago de Santiago o Kevin Lomonaco sigan adquiriendo ritmo competitivo. Los internacionales Roy Revivo, Lucas Cepeda y Adam Boayar no formarán parte de la concentración.

El Elche de Martín Anselmi disputará un compromiso amistoso durante su estancia en tierras murcianas, con rival aún por determinar. Habrá varios equipos extranjeros por la zona aprovechando el parón por selecciones. Antes, los ilicitanos se medirán este viernes al Cartagena en el Díez Iborra, choque que se jugará a puerta cerrada.

El Elche ya preparará en la ciudad el partido ante el Celta de Vigo, previsto para el domingo 11 de octubre a las 14:00 horas en el Martínez Valero.