Elche colabora en la incautación de 60 kilos de marihuana en el interior de un camión en la AP-7

El Grupo de Estupefacientes de Elche ha colaborado en la incautación por parte de la Policía Nacional de 60 kilos de marihuana en el interior de un camión tráiler de alto tanelaje que iba por la AP-7 a la altura de La Jonquera, en la provincia de Girona.

Los agentes dieron de alta al conductor del vehículo en un área de descanso y procedieron a la inspección del remolque, en el que encontraron entre la mercancía 4 palets que contenían electrodomésticos de segunda mano y, entre la mercancía de lícita procedencia, se encontraron diversos paquetes envueltos al vacío con marihuana en su interior.

Esta actuación ha sido motivada gracias a la colaboración con el Grupo de Estupefacientes de Elche, quienes tenían abierta una investigación centrada en el tránsito de marihuana y su transporte hacia el continente europeo.