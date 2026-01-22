Elche cierra parques y huertos ecológicos por la alerta amarilla por viento

El Ayuntamiento de Elche, en coordinación con la Policía Local, ha decidido el cierre preventivo de todos los parques y huertos ecológicos del municipio ante la alerta amarilla por viento y fenómenos costeros decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este jueves 22 de enero.

El aviso está activo desde las 04:00 horas y permanecerá hasta las 17:59 horas, periodo en el que se prevén rachas de viento que podrían suponer un riesgo para la seguridad de las personas, especialmente en zonas de concentración de palmeras. Desde el Ayuntamiento se recomienda evitar el acceso a estos espacios y extremar la precaución mientras dure la alerta.

Una vez finalizado el episodio meteorológico adverso, los parques y huertos ecológicos volverán a abrirse con normalidad.